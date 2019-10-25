نشطاء يسخرون من "لمبي القنوات الإرهابية" عماد البحيري (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو بعنوان نشطاء يسخرون من المذيع الإخواني عماد البحيري "لمبي القنوات الإرهابية".



وأظهر الفيديو، بعض اللقطات من حلقات المذيع الإخواني، قائلًا: "لما بطلع معاكم حلقة بحس إن ربنا موفقني، وبقول ألفاظ كويسة".



وأردف: "واطلع في حلقة تانية مش عارف اتكلم، واقول كلام عبيط، لافتًا إلى أنه يقبل الصدقات، الدنيا عاملة زي الخيارة، وخياراتي طازة"، وتم تركيب عدد من مشاهد الأفلام المصرية التي تسخر من المذيع الإخواني، والذي لقبه رواد السوشيال ميديا بـ "لمبي القنوات الإرهابية".