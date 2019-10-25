محمد صبري: أشتغل على تحويل رواية "فيروز" إلى سيناريو

يعكف الروائي والسيناريست محمد صبري على الانتهاء من كتابة أحدث إصداراته الروائية الجديدة، والتي تحمل اسم"العوض"، لافتًا إلى أنها استكمالًا لأحداث رواية "فيروز"، التي صدرت عن دار دون للنشر والتوزيع، وشاركت في معرض القاهرة الدولي للكتاب الماضي، وكانت قد حققت نجاحًا كبيرًا ونسبة مبيعات ضخمة.



وأشار"صبري" أنه أوشك على تحويل "فيروز" إلى سيناريو، وسوف يتم اعتمادها كعمل فني قريبًا، كاشفًا عن ترشيحه للنجمة "حلا شيحة" لتقوم بدور البطولة النسائية، معربًا عن حبه الشديد لها، وأنه يحترم أداءها الفنى.



وأضاف "صبري" أنه يعقد جلسات عمل مكثفة للوقوف على كل التفاصيل واختيار كاست العمل الذي سيشارك في المشروع.



يشار إلى أن أحداث رواية "فيروز" تدور حول تجربة حب حقيقية، وتقابل العديد من المشاكل والأزمات، وتتوالى الأحداث فى إطار تشويقى درامي.