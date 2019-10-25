تداول 17 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، اليوم الجمعة، 3 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، بينما غادرت 3 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 28.



وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 2830 طن رمل، و7200 طن مولاس، و3943 طن فوسفات.



كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 172644 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 124022 طنًا.



وغادر الميناء 2 قطار بحمولة إجمالية 2630 طن قمح، في حين غادرت 113 سيارة نقل محملة بـ 5281 طن قمح.