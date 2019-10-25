معرض تشكيلي لـ"نقطة بتفرق" بثقافة جنوب سيناء

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، فعاليات الأسبوع الثقافي للتوعية بأهمية المحافظة على ترشيد استهلاك المياه بجنوب سيناء.



وأنهت مديرية الثقافة بجنوب سيناء بمدرسة الزهور الإعدادية بنات بالطور العاصمة، بالتعاون مع الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، فعاليات ورشة الفنون التشكيلية بعنوان "نقطة بتفرق" تدريب رشا عز الدين معلم أول تربية فنية بالتربية والتعليم، وإشراف مسؤلة الدراسات والبحوث بالمديرية، وإشراف فنى الفنانة التشكيلية وفاء فتحى، مدير الشئون الفنية بالمديرية، وبمشاركة عدد من الطالبات الموهوبات بالمدرسة.



كما أقيم معرض نتاج الورشة الفنية التدريبية تضمنت 6 لوحات فنية ومجسمات للتوعية بأهمية المحافظة على ترشيد استهلاك المياه، وأعقب ذلك توزيع الجوائز العينية على المشاركات فى الورشة التشكيلية.