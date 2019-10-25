الأمطار تنعش حركة البيع بسوق الخضار فى الوراق (صور)

رياح شديدة، أمطار غزيرة، تحذيرات هنا وهناك لعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى بسبب سوء الأحوال الجوية، لكنها لم تمنع المئات من تجار الخضروات والفاكهة من السعي على رزقهم في الأسواق.



استعد التجار لمواجهة المطر بقطع من البلاستيك "مشمع"، تمنع سقوطها على الخضروات، ومساحة أرض لإبعاد المياه عن أماكن عرض البضائع.



ويقول عصام الجندي، أحد بائعي الخضروات بسوق الوراق، إن حركة البيع والشراء في فصل الشتاء لم تختلف كثيرًا عن الصيف سوى في المواعيد.



وتابع: لا غنى عن الخضروات سواء صيفًا أو شتاء، إلا أن إقبال المواطنين على الشراء في الشتاء يكون أكثر تحسبًا لأيام الأمطار والسيول، مُعلقًا:"أما بتيجي أخبار بوجود مطر إحنا كتجار شغلنا يكون طبيعي زي أى يوم على عكس الزباين بتكتر قبل ما الجو يقلب".



واستطرد تاجر: مع بداية فصل الشتاء، تتجه الأنظار للأرصاد، التي تجعلهم يتخذون كل احتياطاتهم، خاصة في جلب المساحات والمشمع للحفاظ على البضائع.



واستكمل: حركة البيع والشراء متنعشة، خاصة أن سوء الأحوال الجوية لم يمنع التجار والبائعين من افتراش السوق، حتى تجار الملابس والأقمشة.



وأكد عدد كبير من المواطنين المترددين على السوق، أن تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، تجعلنا نجلب كل احتياجاتنا وتخزينها تحسبًا لزيادة الأمطار، علاوة على أن الأسعار مستقرة ولم تؤثر الأحوال الجوية عليها.

