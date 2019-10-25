رئيس جامعة الإسكندرية: السبت يوم دراسي عادي

أكد الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، أن غدًا السبت، يوم دراسي عادي دون أي مشاكل، مشيرا إلى أنه سيتم استئناف العمل بجميع الكليات في المجمع النظري أو الكليات العلمية، نظرًا لما تداوله من شائعات مغرضة.



فيما قرر محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة في مدارس بسبب سوء الأحوال الجوية، وموجة الطقس العنيفة التي تجتاح المحافظة في الوقت الحالي وتوقع استمرارها غدًا السبت.



يذكر أن محافظة الإسكندرية تضررت بشكل كبير، منذ مساء أمس الخميس، بسبب تعرضها لموجة عنيفة من الطقس السيئ أقرب ما يكون للسيول الرعدية.