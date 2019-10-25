الأمطار الرعدية تضرب الإسكندرية مجددًا.. والمحافظة تتأهب

واصلت الأمطار الرعدية، منذ قليل، ضرب معظم أنحاء الإسكندرية، في وضع تحذيرات من سوء الأحوال الجوية والتقلبات التي تشهدها المحافظة منذ أمس وتستمر للغد بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية.



ورفعت أجهزة المحافظة درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التغيرات المناخية، وبدأ جميع القيادات ومسئولي الصرف الصحي، جولات مستمرة لمتابعة حالة الشوارع، كما تمركزت سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض لتراكمات مياه.



وتهيب المحافظة ب‏مواطني الإسكندرية توخي الحذر ‏من الآتي:



* ‏عدم الخروج إلى الشوارع إلا في حالة الضرورة القصوى.

* عدم البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

* ‏عدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبًا لخطر الصعق.

* ‏عدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

* ‏تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان اكبر من المعتاد.

* ‏عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

* عدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.