تطعيم 73 ألف مواطن بأسوان ضد البلهارسيا

قال وكيل وزارة الصحة بأسوان الدكتور إيهاب حنفي، إنه تم تطعيم 73 ألفا و329 مواطنا حتى الآن من جميع الفئات العمرية، ضمن حملة علاج المواطنين ضد البلهارسيا على مستوى المحافظة خلال أسبوعها الأول.



وأوضح حنفي، في بيان اليوم الجمعة، أن الحملة ضد البلهارسيا بأسوان انطلقت يوم 20 أكتوبر الجاري وتستمر حتى 7 نوفمبر المقبل، مؤكدا أن تنفيذ الحملة يأتي في إطار خطة وزارة الصحة للقضاء على البلهارسيا بحلول عام 2022.