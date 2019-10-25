حريق محل وانهيار عقار بالموسكى دون خسائر فى الأرواح (صور)

تابع اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، عملية إطفاء حريق شب بالمحل الكائن في 35 شارع الموسكي، مؤكدا أنه لم يسفر عن خسائر، لافتا إلى متابعته عملية الإطفاء حتى الانتهاء منها.



كما تفقد عبدالهادي، موقع انهيار عقار في 20 عطفة خليفة من شارع السفيان، مؤكدا أن الانهيار لم يسفر عن خسائر في الأرواح.