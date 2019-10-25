غرق سراديب قلعة قايتباي ومسجد البوصيري في الإسكندرية

تسببت شدة الأمطار التي اجتاحت محافظة الإسكندرية، منذ صباح اليوم الجمعة، في تجمعات مياه الأمطار داخل السراديب أسفل قلعة قايتباي الأثرية بمنطقة الجمرك، كما تسببت الأمطار في دخول المياه بيت الصلاة أسفل قبة بيت الصلاة بمسجد البوصيري الأثري بمنطقة ميدان المساجد.



وقال محمد متولي مدير عام الآثار بالإسكندرية والساحل الشمالي، إنه تم نزح كميات المياه داخل سراديب القلعة من قبل العمال بمنطقة القلعة، وجار التنسيق مع شركة الصرف الصحي لكسح مياه الأمطار من داخل السراديب لشفط كميات المياه.



وأوضح "متولي" أن العمل بقلعة قايتباي الأثرية يسير بشكل منتظم حتى ميعاد ساعات العمل الرسمية.



وأضاف أنه تم التواصل مع وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية بسبب سقوط الأمطار على مسجد البوصيري طبقا للقانون رقم 30، والذي ينص على قيام وزارة الأوقاف بإنها أعمال ترميم مسجد البوصيري من قبل الأوقاف واستيفاء كافة الملاحظات.