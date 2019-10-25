الأمطار تزحف على مراكز الشباب والمدارس في السنطة (الصور)

أغرقت موجة الأمطار التي شهدتها محافظة الغربية اليوم الجمعة، ملاعب مراكز شباب البندرة بمدينة السنطة، ومركز شباب كفر حسين، ومدرسة ميت المخلص بمدينة زفتى.



ورصدت عدسة "الدستور" تراكم المياه بمبنى وملاعب مركز الشباب، ومدرسة الدكتور محمد الشافعي بميت المخلص، مما عرض المنشآت والملاعب للتدمير بسبب مياه الأمطار الغزيرة التي اقتحمتهم، حيث غطت المياه الملاعب.



وتعرضت مدن ومراكز محافظة الغربية اليوم الجمعة لهطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح متوسطة، فيما أعلن محافظ الغربية، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة لمواجهة الأمطار والسيول المحتملة، واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر اعتبارًا من الآن حتى نهاية السبت، وفق تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض محافظات منطقة الدلتا لموجة طقس سيئ.