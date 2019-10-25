الأمن العام يقتحم معاقل الجريمة بساحل سليم وبحيرة المنزلة

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، بمشاركة قيادات ومفتشي القطاع وقيادات وضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط مدعومين بمدرعات ومجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى وإدارة قوات الأمن، حملة مكبرة استهدفت دائرة مركز ساحل سليم أمن أسيوط لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة والقائمين عليها.



وأسفرت الجهود بمشاركة اللواء محمود أبوعمره مدير مباحث الوزارة، عن ضبط 25 قطعة سلاح ناري 15 بندقية آلية 3 بنادق إسرائيلي، 7 بنادق خرطوش بحوزة 25 متهم.



كما ضُبط 4 كجم من نبات البانجو المخدر "بدون متهم"، وتنفيذ 5 أحكام جنايات بإجمالي 5 متهمين.



في سياق متصل، شن قيادات ومفتشو قطاع الأمن العام، حملة مكبرة لاستهداف المسطح المائى لبحيرة المنزلة لضبط كافة الأنشطة الإجرامية والخارجين عن القانون والعناصر الإجرامية شديدة الخطورة التي تتخذ من البحيرة مأوى لها.



وعقب تقنين الإجراءات بمشاركة قيادات ومفتشي القطاع وقيادات وضباط إدارات البحث الجنائي بمديريات أمن (الدقهلية ودمياط وبورسعيد) مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي وإدارات قوات الأمن بتلك المديريات استهدفت المسطح المائى للبحيرة.



أسفرت الجهود بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 20 قطعة سلاح ناري 3 بندقية آلية و9 بنادق خرطوش و7 فرد خرطوش- طبنجة بحوزة 20 متهمًا وضبط 9 قضايا مخدرات وتنفيذ عدد من الأحكام من بينها 9 جنايات.



وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل واقعة على حدة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.