ميس حمدان تشعل "إنستجرام" بجلسة تصوير جديدة (صور)

خضعت الفنانة ميس حمدان، لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور محمد عبدالله.



وظهرت "ميس" بإطلالة جذابة، مرتدية فستان طويل من اللون الأسود منقوش ببعض الرسومات الملونة، واعتمدت على شعرها القصير منسدلًا على كتفيها، ووضعت مكياج خفيف أبرز جمال ملامحها.



ووجهت "ميس" الشكر لخبيرة التجميل ميرا أشرف، ومصففة الشعر إسراء فكري، ونالت إطلالتها إعجاب الآلاف من متابعيها.