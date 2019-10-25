الأطباء تناقش غدًا تعديلات قانون المعيدين بالجامعات

تناقش نقابة الأطباء غدًا السبت، في مؤتمر صحفي موسع، مقترح المجلس الأعلى للجامعات بشأن تعديلات قانون عمل المعيدين والمدرسين المساعدين في الجامعات عن طريق التعاقد، وليس التعيين بإضافة المادة رقم 141 مكرر لقانون تنظيم الجامعات لسنة 1972، اعتبارًا من العام الجامعى المقبل 2020- 2019، حيث دعت النقابة رؤساء الأقسام الإكلينيكية والأكاديمية بكليات الطب على مستوى الجمهورية لحضور المؤتمر.



وكانت النقابة العامة للأطباء قد أعلنت عن رفضها التعديل الخاص بنظام عمل المعيدين والمدرسين المساعدين في الجامعات، عن طريق التعاقد وليس التعيين، لافتة إلى أن القرار سيؤدي إلى ازدياد وتيرة هجرة الأطباء من العمل بمصر، حيث إن هناك تزايد في حالات هجرة الأطباء للخارج؛ نتيجة تدني الأجور وسوء بيئة العمل، ونقص بعض المستلزمات وعدم توفير حماية وغيرها.