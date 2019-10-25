تعطيل الدراسة فى جميع مدارس البحيرة غدًا السبت

قرر الدكتور محمد سعد محمد، تعطيل العمل بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بالمحافظة، غدًا السبت، نظرًا لسوء الأحوال الجوية التى تمر بها البلاد حفاظًا على سلامة التلاميذ والطلاب.



أكد محافظ البحيرة، خلال رئاسته لغرفة العمليات والأزمات الرئيسية بديوان عام المحافظة، صباح اليوم الجمعة، أنه تم على الفور ومنذ اللحظات الأولى لتعرض مراكز ومدن المحافظة لموجة شديدة من سقوط الأمطار الغزيرة، والتى سبق وأن تم التحذير عنها وفقًا لما أعلنت عنه هيئة الأرصاد الجوية سابقًا بتعرض البلاد لموجه من الطقس السيئ، مشيرًا إلى تواجد وانتشار الفرق والأطقم ورؤساء ونواب المدن والقرى لرفع وإزالة الآثار وتجمعات المياه الناجمة عن الأمطار بالشوارع والميادين وانتظام حركة سير المواطنين والسيارات، وكذا متابعة محطات الصرف وتشغيلها بكامل طاقتها. وأكد المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ومثيلاتها قد تعاملت بمنتهى الدقة لتوجيه الأطقم الخاصة للمناطق لرفع جميع الآثار من خلال فرق عمل مشتركة بين الوحدات المحلية وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية.