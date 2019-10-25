65 مستثمرًا بالخارج يشيدون بمناخ الأعمال فى مصر (فيديو)

عرض موقع "الدستور"، مقطع فيديو يرصد إشادة المستثمرين المصريين بالخارج عن الدور التي تقوم به الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي، في جذب الاستثمارات إلى مصر مرة أخرى.



وقالت نادية تايلور، مالكة شركة "TNA" للتعبئة والتوزيع بأستراليا: "أنا اتولدت في مصر الجديدة، وبعدين هاجرنا سنة 1966"، مشيرة إلى أن الأوضاع في مصر تحسنت كثيرًا، مشيدة بالشوارع والمدن الجديدة.



فيما قال أشرف بيومي، وكيل معتمد لشركات النفط الإيطالية: "إحنا بنبدأ من حيث انتهى الآخرون، تكنولوجية حديثة وقطارات على أعلى مستوى، وطرق"، وقال عماد عزمي، صاحب شركة "ASGC": "إن الاستثمار في مصر واعد، وبينمو، وأرى نجاح مصر أمامي لأن بها قيادة أمينة".



وقال ماجد زكي، مؤسس ورئيس أكاديمية تعليمية للأطفال بأستراليا: "مصر بالنسبالي حلم أن أنا أقدر ابني فيها بيزنس جديد، وأرجع أقعد فيها تاني، لأن أنا خلصت رسالتي في أستراليا"، وقالت ماري مجدي، مستثمرة مصرية بمجال السياحة والفنادق في إيطاليا: "أنا مقيمة في إيطاليا مع أسرتي بقالنا 20 سنة، ومشتاقة جدًا أني أرجع أعيش في مصر".