أهالى العجمى: مياه الأمطار تحاصر المنازل و"الشنايش" مغلقة

تواصلت شكاوي أهالي العجمي نتيجة تكدس مياة الأمطار وتراكمها بالطرقات والشوارع وعدم صرفها، نتيجة ما تعاني منه محافظة الإسكندرية من تغيير مناخي عنيف حسب ما أفادت هيئة الأرصاد الجوية، نظرا إلى وجود منخفض مداري عاصف بحوض البحر المتوسط، مما يتسبب في حدوث أمطار رعدية بكثافة تتعدى ١٥ مم وسرعة رياح أكثر من ٢٠ عقدة.



لم يكن العام الأول الذي تتعالى فيه شكاوي أهالي حي العجمي من تراكم كميات كبيرة من مياه الأمطار وعدم تصريفها لتعطل حياتهم اليومية، والتزام منازلهم، علاوة على الشلل المرورى بمساكن الصينية، شهر العسل، الدخيلة، وغيرها من مناطق حي غرب.



وقال أحمد مرسي، أحد الأهالي، إن ما نعاني منه لم يكن هذا العام فقط، نحن نخاف أن يهل فصل الشتاء الذى يعطل مصالحنا اليومية، بخلاف رهبتنا من الصعق الكهربائي أو عدم القدرة على العودة إلى منازلنا مرة أخرى.



وتابعت مروة السيد: الشوارع الرئيسية بالحي تعاني من تراكم المياه وعدم صرفها، معلقة:" لازم حل جذري وتطوير شبكة الصرف الصحي".



وحددت محافظة الإسكندرية، ٧ محاذير ممنوع على المواطنين فعلها، وعدم الخروج إلى الشوارع إلا في حالة الضرورة، عدم البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، عدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية تجنبًا لخطر الصعق، أيضا عدم الوقوف أسفل الشرفات القديمة والمتهالكة، تجنب السير بسرعات تتعدى ٦٠ كم والحفاظ على مسافة أمان، عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، عدم ركن السيارات أسفل أو بالقرب من أماكن احتمال سقوط الأشجار.



