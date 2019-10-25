موسى مصطفى موسى: الحكومة غير جاهزة لاستقبال الشتاء

طالب موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد وعضو تحالف الأحزاب المصرية، الحكومة برئاسة المهندس مصطفي مدبولي بعمل خطة لتوفير آليات صرف مياه الأمطار إلى مجاري الصرف الصحي، والتي كانت نتيجة للأمطار الغزيرة التي ضربت بعض محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن بعض المحافظات شهدت غرقا في مياه الأمطار، والتي أدت إلى هلاك بعض السيارات والطرق، وشللا في الحركة المرورية.



وأضاف "موسي"، أن وزارة التنمية المحلية يجب أن تكون لديها خطط للتخلص من مياه الأمطار، وتحديث الشبكات والصيانة الخاصة بها، مضيفًا يجب على البرلمان استدعاء مسئولين ورؤساء الشركات المعنيين بمسألة صيانة الشبكات، قائلًا: "ما شهدته البلاد خلال الأيام الماضية بيَّن عدم جاهزية الحكومة لفصل الشتاء الذي من المتوقع أنه تكون فيه أمطار غزيرة".