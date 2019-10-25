شلل مرورى بطريق بنها- كفر شكر بعد سقوط سيارة بالرياح التوفيقى

تعطلت حركة المرور بطريق بنها- كفر شكر بمحافظة القليوبية بسبب سقوط سيارة نقل جامبو في بنتيك الرياح التوفيقي دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.



تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد تعطل حركة طريق بنها- كفر شكر بسبب سقوط سيارة نقل جامبو فى بنتيك الرياح التوفيقى دون إصابات.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والمحلية بإشراف المهندس محمد حسيني عبدالرحمن، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، وكرم لطفي، رئيس الوحدة المحلية بأسنيت، وجرى رفع السيارة وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها لعدم تعطيل مصالح المسافرين وأصحاب السيارات.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.