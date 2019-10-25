''ماستركلاس'' لخيري بشارة بمهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي

تتواصل فعاليات مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، حيث نظم ''ماستر كلاس'' للمخرج ''خيري بشارة'' على هامش المهرجان تحدث خلاله المخرج المصري الكبير عن تجربته السينمائية الطويلة والدوافع التي جعلت منه مخرجًا منحازًا لقضايا الشعب حيث قدم العديد من الأفلام وثائقيًا وقصيرًا بمواضيع مختلفة اقتبسها من الواقع حيث كانت بدايته مع الأفلام التسجيلية قبل أن يخوض تجربة الإخراج السينمائي مع أول فيلم روائي وهو "الأقدار الدامية" ليصبح في مصاف المخرجين الكبار في العالم العربي بفضل ذلك حصد العديد من الجوائز والتكريمات.



وتعون المخرج المصري خيري بشارة مع العديد من الأسماء الكبيرة أمثال الفنان يحيى شاهين، الذي ينتمي للسينما الكلاسيكية حيث وجد صعوبة في التواصل مع مجموعة من النجوم، أمثال الفنانة نادية لطفي لاختلاف المدارس وكذا لصغر سنه، إلا أنه استطاع أن يجد لنفسه مكانا بين الكبار حيث اشتغل مع الفنانة فاتن حمامة في فيلم "يوم حلو ويوم مر"، والتي قال عنها أنها كانت مثالا للممثلة الملتزمة والمحبة لعملها بشكل كبير وربطتهما بعد ذلك علاقة صداقة واحترام.



يذكر أن ماستر كلاس المخرج المصري أداره الناقد المصري محمد عاطف وتميز أيضا بحضور مميز لإعلاميين من مختلف المنابر، وحضور مجموعة من نجوم الفن والمهتمين بالمجال الفني.