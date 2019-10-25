الأمن العراقي يتسبب في وفاة متظاهر بالغاز المسيل للدموع (فيديو)

عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو يرصد إطلاق القوات الأمنية العراقية قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المحتجين على بوابات المنطقة الخضراء.



وأعلنت الفضائية عن مقتل متظاهر في بغداد بعد إصابته بعبوة غاز مسيل للدموع في وجهه، وإصابة أكثر من 30 آخرين خلال هذا الإطلاق، صباح اليوم الجمعة.



كما عبر المتظاهرون العراقيون جسر الجمهورية، ووصلوا لبوابتي مجلس النواب ووزارة التخطيط القريبتين من بعضهما، على بوابات المنطقة الخضراء ببغداد.