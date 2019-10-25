تموين الجيزة: إجراء المعاينات النهائية لفروع "جمعيتى"

قال هشام كامل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الجيزة، إنه يجرى حاليًا المعاينات للفروع جمعيتي خلال المرحلة الثالثة، على مستوى المحافظة، من حيث المساحة لا تقل عن 30 مترًا، والمسافة بين أقرب بقال تمويني لا تقل عن 500 مترًا، والنظر إلى الأماكن الأشد احتياجا للمشروع، وفي حال الانتهاء من المعاينات المبدئية، وقبولها يتم إجراء المعاينات النهائية على التشطيبات للفروع حسب الشروط المحددة.



ولفت "كامل" في تصريح خاص، لـ"الدستور"، إلى أنه حال الانتهاء من التشطيبات لفروع جمعيتي، حيث يتم إجراء المعاينات النهائية من المديرية والشركة المصرية لتجارة الجملة، ويتم رفعها إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية؛ لتوزيع ماكينات الصرف، والتعاقد معها، من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية وتشغيلها.



وقال "وكيل وزارة التموين"، إن إجمالي عدد فروع "جمعيتى" التي تعمل في الجيزة، بلغ نحو 344 فرعًا، تحصل على السلع من الشركة المصرية لتجارة الجملة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد حصر لأعداد فروع "جمعيتي" خلال المرحلة الثالثة، التي انتهت من المعاينات النهائية في الجيزة.