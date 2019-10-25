تفاصيل القبض على 12 عنصرًا يديرون ورشتي تصنيع أسلحة

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة البداري من القبض على 12 عنصرا إجراميا يقومون بإدارة ورش لتصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة.



كانت قد وردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة البداري أكدتها تحريات المباحث تفيد بقيام 12 مسجل خطر بإدارة وإنشاء ورش لتصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة بدائرة المركز وترويجها للمواطنين مستخدمين المناطق الجبلية المتاخمة للقرية محل إقامتهم بؤرة لمزاولة نشاطهم الإجرامي.



وعلى الفور تم عرض المعلومات علي اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط والذي أمر بسرعة تقنين الإجراءات وضبط المتهمين والأسلحة ومعدات تصنيع السلاح.



وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد خطة ضمت ضباط الإدارة العامة للمباحث الجنائية والإدارة العامة للمباحث الجنائية للأمن والتحريات والإدارة العامة للمباحث الجنائية لمنطقة وسط الصعيد وفرع الأمن العام ووحدة مباحث المركز مدعومين بمدرعات ومجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي وتمكنت من ضبط عدد 5 بنادق آلية وعدد 7 بنادق خرطوش تركي الصنع وعدد 2 ورشة لتصنيع الأسلحة وعدد 645 طلقة متنوعة وأدوات وأجزاء التصنيع وضبط 12 مسجل خطر وله معلومات إجرامية سابقة.



وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم الأسلحة المضبوطة بقصد الاتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض علي النيابة العامة لتباشر التحقيقات.