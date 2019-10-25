ضبط 46 قطعة يشتبه في أثريتها في منزل فلاح بأسيوط

تمكن ضباط مباحث شرطة السياحة والآثار بمديرية أمن أسيوط من ضبط 46 قطعة يشتبه فى أثريتها داخل منزل فلاح بقرية عنك، التابعة لمركز القوصية، في محافظة أسيوط.



وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة السياحة والآثار بأسيوط، أكدتها التحريات، مفادها قيام "أحمد. م. أ" بالاتجار فى الآثار، وبحوزته عدد من القطع الأثرية داخل مسكنه بقرية عنك بمركز القوصية.



وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة، تم إعداد مأمورية بالتنسيق ومباحث مديرية أمن أسيوط وقطاع الأمن العام، واستهدفت مسكن المتهم، وأسفرت الحملة عن ضبط 46 قطعة يشتبه في أثريتها داخل المنزل، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار.



تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية.