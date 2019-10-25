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محافظات

لسوء الطقس.. جامعة كفر الشيخ تعطل الدراسة بكلياتها غدًا

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 03:36 م
جريدة الدستور
مصطفى عنز
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قرّر الدكتور عبدالرازق الدسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، تعطيل الدراسة غدًا السبت، في جميع كليات جامعة كفر الشيخ، لسوء الأحوال الجوية، على أن تُستأنف الأحد المُقبل، حرصًا على سلامة الطلاب.

وأشار رئيس الجامعة، في بيان له، منذ قليل، إلى أن القرار صدر بعد الاطلاع على البيان الصحفي للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، بشأن الأحوال الجوية الطارئة التي تمر بها البلاد، وحرصًا على سلامة الطلبة والطالبات، وكذلك بعد التنسيق مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحافظ كفر الشيخ.

وناشد رئيس جامعة كفر الشيخ، طلبة وطالبات جامعة كفر الشيخ، باتباع الإرشادات التي تُصدر من الجهات الرسمية، للحفاظ على سلامتهم، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر قيادة وحكومة وشعبًا.

وشهدت مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، موجة من الطقس السيئ مع هطول أمطار غزيرة، وحركة شديدة للرياح الباردة، التي أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من القرى، وتراكم المياه في الشوارع والميادين العامة.

بينما انتشرت فرق الحماية المدنية، والإسعاف، والكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، والتدخل السريع، والوحدات المحلية بجميع مراكز ومدن المحافظة، للتعامل مع موجة سقوط الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها أنحاء محافظة كفر الشيخ.
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