انهيار11 عقار قديم بحي غرب الإسكندرية بسبب الطقس السيئ

تسببت سوء الأحوال الجوية والتقلبات المناخية التي تضرب الإسكندرية، فى انهيار ١١عقار قديم بحى غرب بحسب تصريح اللواء هشام كمال رئيسه، دون حدوث إصابات لأن جميع المنازل خالية من السكان.



وقال رئيس الحى، إن العقارات المنهارة أجزاؤها بسبب شدة الأمطار، كانت تمثل خطورة داهمة على سكانها، وقد تدخل الحي بإزالة أثار الانهيار من الطرق العامة.