بورسعيد تنفى نقل تمثال "ديليسبس" للإسماعيلية

أعلنت محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، أنه لا صحة لما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن نقل تمثال فرديناند ديليسبس إلى محافظة الإسماعيلية.



وأكدت المحافظة، في بيان لها، أن التمثال ما زال موجودًا ببورسعيد، وأنه لن يخرج خارج المحافظة، وأن ما تردد بهذا الشأن يهدف إلى إثارة الفتن وإحداث بلبلة، والتغطية على المشروعات السياحية الناجحة التي شهدتها المدينة، وستشهد المزيد منها خلال الفترة المقبلة، وأن بورسعيد ستسعى خلال الفترة المقبلة لاستغلال كل مقوماتها وإمكاناتها السياحية ضمن مخطط التنمية السياحية للمحافظة.



وأهابت محافظة بورسعيد بالمواطنين الشرفاء عدم الالتفات لتلك الشائعات التى يرددها أعداء النجاح، خاصة بعد التنمية غير المسبوقة التي تشهدها مصر وبورسعيد.