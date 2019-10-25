إغلاق مول كارفور في الإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت إدارة سيتي سنتر كارفور بالإسكندرية، اليوم الجمعة، إغلاق المول التجاري بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية، بسبب سوء الأحوال الجوية.



ونشرت الصفحة الرسمية الخاصة بسيتي سنتر كارفور منشورًا اليوم، توضح فيه أنه نظرًا للأحوال الجوية والطقس السيئ الذي يجتاح محافظة الإسكندرية، قررت الإدارة إغلاق المول التجاري لحين إشعار آخر، مع متابعة الزوار لقنوات التواصل الاجتماعي لموافاتهم بموعد إعادة فتح أبواب المول التجاري مرة أخرى.



وكانت قد شهد المنطقة المحيطة بسيتي سنتر كارفور، ارتفاع في منسوب المياه بعد تعرض محافظة الإسكندرية منذ مساء أمس لموجة من الطقس السيئ، ضحيتها هطول أمطار غزيرة أدت إلى غرق الشوارع بالعديد من المناطق المتفرقة بأنحاء الإسكندرية.



هذا وقد رفعت محافظة الإسكندرية درجة الطوارئ والجاهزية والاستعداد القصوى، منذ مساء أمس الخميس، وذلك استعدادا للطقس السيئ الذي يجتاح العديد من محافظات الجمهورية.



وأعلنت شركة الصرف الصحي حالة الطوارئ بجميع مناطق وقطاعات المحافظة، وذلك استعدادًا للنوة الحالية، وتم تشكيل غرفة طوارئ لمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن (175) وغرفة الطوارئ على مدار الساعة.