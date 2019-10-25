النيابة تنتدب المعمل الجنائي لحريق شقة بالهرم

قررت نيابة الجيزة الجزئية انتداب المعمل الجنائي لحريق نشب داخل شقة سكنية بالهرم، لمعرفة أسباب الحريق وكشف ملابسات الواقعة، كما قررت استدعاء أصحاب الشقة لسماع أقوالهم حول الواقعة.



كانت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت إخطارا من الأهالي بمنطقة الهرم بوجود حريق في شقة سكنية، وعلى الفور تم الدفاع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وجرى فرض كردون أمني، ومحاصرة النيران لمنع امتدادها إلى العقارات المجاورة.



ولم يسفر الحريق عن أى خسائر بشرية أو العقارات المجاورة، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وقررت انتداب لجنة لحصر الخسائر الناجمة عن الحريق.