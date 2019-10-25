رئيس اتحاد الريشة الطائرة يكشف مواصفات اللعبة

قال هشام التهامي، رئيس اتحاد الريشة الطائرة، إن الريشة المستخدمة في اللعبة هي عبارة ريش طبيعي من الأوز والبط، لافتًا إلى أنها تحتاج تكاليف عالية جدًا لممارستها.



وأضاف "التهامي"، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، أن الريشة من الريش الطبيعي ولها مواصفات معينة ووزن محدد من قبل الاتحاد الدولي للعبة، مشيرًا إلى أن المباراة الواحدة يستخدم خلالها 10 ريشات قيمتهم 700 جنيه.



وأشار رئيس اتحاد الريشة الطائرة، إلى أن بطولات العالم يكون عدد مبارياتها 120 مباراة على الأقل، منوهًا بأن قيمة مضرب الريشة الطائرة من ألفين إلى 10 آلاف جنيه.