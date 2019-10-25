"إجازة بكرة".. ممنوعون من الدراسة بسبب الأمطار الرعدية

قررت بعض المحافظات تعطيل الدراسة، غدًا، نظرًا لظروف الطقس السيئ ولاستمرار هطول الأمطار.



فقد قرر محافظ الإسكندرية، اليوم، تعطيل الدراسة في مدارس (الفترتين)، غدًا السبت، بسبب سوء الأحوال الجوية، والموجة العنيفة التي شهدتها المدينة، والمتوقع استمرارها حتى السبت.



وقرر اللواء محافظ البحيرة، منح جميع مدارس "حكومية، خاصة، معاهد أزهرية"، غدًا السبت، إجازة رسمية، بسبب استمرار سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار، حفاظًا على حياة الطلاب.



وفى سياق متصل، قالت مصادر بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، إن مدارس تحصل على إجازة يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع، لذلك غدًا سيكون إجازة فى المدارس.



وقالت مصادر لـ"الدستور" إن مديرية التربية والتعليم لم تصدر قرارًا حتى الآن بشأن تعطيل الدراسة غدًا السبت.



من جهتها، أصدرت وزارة التعليم بيانًا، قالت فيه إنه نظرًا لسوء الأحوال الجوية وخوفًا على مصلحة أبنائنا الطلاب، أن اتخاذ قرار تعطيل الدراسة مسئولية المحافظين، وفقًا لما يرونه مناسبًا لظروف كل إقليم.

