شعبة المخابز: إنتاجنا 270 مليون رغيف يوميًا

قال عبدالرحمن عمر، سكرتير الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، إن هناك انتظامًا في مطاحن القطاع العام والخاص في صرف حصص الدقيق للمخابز البلدية البالغة نحو 32 ألف مخبزًا على مستوى الجمهورية.



وأوضح "عمر" في تصريح خاص لـ"الدستور" أن كل المخابز البلدية، تعمل بكامل طاقتها الانتاجية بنسبة 100% من خلال العمالة والصنايعية لإنتاج الخبز المدعوم فئة الـ 5 قروش، وبقوله: "لم نتأثر بأي شكل من الأشكال بسقوط الأمطار خلال الأيام الماضية"، مشيرًا إلى أن الإنتاج اليومي من الخبز يتراوح ما بين 250 مليون رغيف و270 مليون رغيف.



وقال "عمر" إنه لا توجد أي عقبات أو عراقيل للمتعهدين بنقل الدقيق من المطاحن إلى المخابز خلال الفترة الصباحية، لافتا إلى أن شبكات شركات الكروت الذكية تعمل بكفاءة عالية لتفعيل سيستم منظومة الخبز، وصرف الخبز على البطاقات.