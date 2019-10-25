ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 65.7 مليار جنيه في 8 أشهر

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع إيرادات هيئة قناة السويس لـ 65.7 مليار جنيه خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019، بعد أن عاودت الإيرادات الصعود خلال شهر أغسطس الماضي لتسجل 8.4 مليار دولار مقارنة بـ 8.2 و7.8 مليار جنيه، في شهري يوليو ويونيو من نفس العام.



ولفت جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى أن أعداد السفن العابرة بهيئة قناة السويس شهريًا، سجلت ارتفاعًا لما يقارب الألفي سفينة وناقلة بترول، حيث ارتفع عدد السفن العابرة مؤخرًا إلى 1259 سفينة خلال شهر أغسطس 2019، مقابل 1186 سفينة في الشهر نفسه من العام السابق عليه، كما ارتفع عدد ناقلات البترول العابرة من 419 لـ 420 ناقلة خلال الفترة ذاتها.



وأظهر التقرير، ارتفاع حمولة السفن، والتي ترتبط بشكل وثيق بزيادة إيرادات هيئة قناة السويس، والتي قفزت من 101.2 مليون طن خلال شهر أغسطس من عام 2018 لـ 106 ملايين طن، خلال الشهر نفسه من عام 2019، بزيادة قدرها 4.8 مليون طن خلال عام فقط.