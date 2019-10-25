المستفيدون من «حياة كريمة» يتحدثون.. «أعادتنا للحياة»

هايدي حمدي - سمر محمدين - كمال عبد الرحمن - حسن الهتهوتي





"في مستهل عام ميلادى جديد.. تأملت العام الماضي باحثًا عن البطل الحقيقي لأمتنا، فوجدت أن المواطن المصري هو البطل الحقيقي.. فهو الذي خاض معركتي البقاء والبناء ببسالة وقدم التضحيات متجردًا وتحمل كُلفة الإصلاحات الاقتصادية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.. ولذلك فإنني أوجه الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الجهود بينهما والتنسيق المُشترك لاستنهاض عزيمة أمتنا العريقة شبابًا وشيوخًا.. رجالًا ونساءً.. وبرعايتي المباشرة.. لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير #حياة_كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال العام 2019".



الكلمات السابقة تعود إلى الرئيس السيسي، الذي سطرها عبر حساباته الرسمية على "الفيسبوك" و"تويتر"، في دعوة منه للبدء في تنفيذ مبادرة حياة كريمة التي أعلن عنها في في يوليو الماضي، خلال مؤتمر الشباب السابع الذي يُقام تحت رعايته، إيمانًا منه بضرورة توفير حياة كريمة لدعم الأسر الأكثر فقرًا، ولسد الفجوة التنموية بين القرى والاستثمار في تنمية الإنسان وإشعار المجتمع بفارق إيجابي في مستوى حياتهم.



وأخذ زمام المبادرة عدد من الهيئات الحكومية، للاضطلاع بمهمة التنفيذ، أبرزهم وزارتي التضامن والتخطيط، بالتعاون مع باقي المؤسسات الحكومية والشباب المتطوعين والهيئات الأهلية، وخلال السطور التالية نعرض بعض قصص الأشخاص الذين استفادوا من تلك المبادرة، وتحققت لهم حياة كريمة، فهي تستهدف الأسر الأكثر احتياجًا والأيتام وذوي الإعاقة.



"فاطمة".. "حياة كريمة" أنقذتها من الشوارع



كانت بدايتنا مع الحاجة فاطمة، صاحبة الخمسين عامًا، والتي طالتها مبادرة حياة كريمة، فحظها السعيد قذفها في طريق فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، بعد أن كانت حياتها وزجها وابنتها صاحبة الـ12 عامًا في شوارع القاهرة لإيجاد مكان يحميهم، وما أن عرض عليها الفريق المساعدة في توفير معيشة أفضل لها لم تتردد في الترحيب بهم، ورافقتهم إلى إحدى المؤسسات المشاركة في المبادرة.



"أبو المجد": المبادرة سترت عورات المشردين



يقول خالد أبو المجد، المسئول عن فريق التدخل السريع بمبادرة حياة كريمة في الغربية، "أننا هنا نتعامل مع مؤسسة العجزة للإيواء وحتى الآن تم التعامل مع العديد من الحالات المسنة، وتم إرسالهم لدار العجزة.



تابع "أبو المجد"، في إحدى حملات المبادرة على القرى والشوارع بشكل عشوائي، لاحظنا زيادة أعداد المشردين والمتسولين بشوارع المحافظة خاصًة من لا يرتدون ملابس تستر عوراتهم، وعليه قمنا بالتعامل مع كل فرد منهم، والتعامل بيتم من خلال تنظيف هيئتهم أولًا، ثم إيجاد مأوى لهم أو إلحاقهم بدور رعاية.



في إحدى الليالي، كان هناك 7 أطفال في الشوارع، تعاملنا معهم بلطف ورفق؛ حتى يطمئنوا لنا ونكسر حاجز الرهبة، وحينما أرادنا أن نبحث لهم عن أسرهم ومساعدتهم وتوفير حياة طيبة لتلك الأسر، علمنا منهم أن ليس لديهم بيت يأويهم أو أسرة يعيشون معها، فقمنا بتقديم اللازم، ومن ثم إيدعهم في إستضافة الأحداث.



"رشا": أنقذنا مريض بالقدم السكري في حالة متأخرة



ومن القاهرة إلى الأسكندرية، كان لقائا التالي مع رشا عبد الفتاح، من فريق "حياة كريمة" بالأسكندرية، تروي لنا أنه من شهور ماضية، استقبلت مبادرة حياة كريمة، بلاغ بوجود مُشرد في الشارع، توجهنا للحالة بعدها وتبين أنه مريض بالقدم السكري وفي حالة متأخرة جدًا وكان أقرب مشفى لنا هي رأس التين ولكن رفض دكتور الاستقبال الحالة وادعى أنها مريضة نفسية ولديها حالة من الهياج العصبي، توجهنا بالحالة بعدها إلى مستشفى المعمورة فهناك بروتوكول تعاون بين هذه المستشفى وبين الوزارة فهي المستشفى الوحيد التي تقوم باستقبال جميع الحالات المرضية التي نعرضها عليها، وحينها تم عمل الفحوصات اللازمة للمريض وتبين أنه شخص سليم وليس لديه مرض نفسي كما أدعت "رأس التين"، وتم التعرف عليه من قبل أهله بعدما تواصلنا معهم.



"أم خالد": المبادرة حمت ابني من التسول



"أم خالد"، 25 عامًا، وطفلها الصغير 5 سنوات، كانت تستغله للتسول به في إشارات المرور، بعدما طلقها زوجها وقام بطردها هي وابنها في الشارع، عقب زواجه من أخرى.



وقبل أن تفكر "أم خالد" في التسول بطفلها الصغير، استغاثت بأختها إلا أن زوج الأخيرة طردها، فاضطرت للتسول والمبيت بطفلها في الشوارع، التقطها فريق "أطفال بلا مأوى" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والمشارك في مبادرة "حياة كريمة"، وحاول إقناعها بالاستجابة لهم لاسيما أن طفلها يتعرض للخطر في الطرق وأمام السيارات.



وتم توفير مكان لها داخل إحدى دور الرعاية التي تهتم بالمرأة المُعنفة في المجتمع المصري، وتم إيداع "خالد" الصغير في إحدى دور الرعاية التابعة للجمعيات الأهلية الخاصة بالوزارة، لحين توفير سكن يجمعهما في مكان واحد.



التضامن: نستهدف الفئات الأكثر فقرًا



وفي اجتماع عقدته الدكتورة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، في مارس الماضي، أعلنت فى بيان، أن الخدمات التي تقدمها المبادرة تتنوع ما بين توفير سكن كريم من حيث بناء أسقف ورفع كفاءة منازل، ومد وصلات مياه ووصلات صرف صحي وخدمات صحية وتوفير أجهزة تعويضية وتجهيز عرائس وتدريب وتشغيل من خلال مشروعات متناهية الصغر وتقديم سلات غذائية للأسر الفقيرة بالإضافة الى تنمية الطفولة وتدخلات بيئية عن طريق مشروعات لجمع القمامة وإعادة تدويرها بقيمة تكلفة تتجاوز 2 مليار جنيه، فضلا عن تشجيع الشباب علي التطوع في تنفيذ أنشطة المبادرة وفِى مراحل التنفيذ والمتابعة والتقييم.



عز الشباب: تقشير البصل ساعدت الأمهات المعيلات



وضمن المبادرات المنفذة لتعليمات الرئيس "السيسي"، شاركت جمعية "عز الشباب" بمنطقتي أوسيم وبشتيل بمحافظة الجيزة، لتوفير حياة كريمة لأهالي المنطقة، وحدثتنا عنها نجلاء جمال، فقالت إن أهالي المنطقة في حاجة إلى توفير خدمات لهم، وكانت أهدافنا الأولى السيدات المعيلات، فساهمنا في تدريب عدد منهم على حرف الخياطة والكروشيه والطبخ وتمويل مشروعات صغيرة لهم مثل "البقالة"، أيضًا أشركناهم في مشروع لتقشير البصل والذي يتم توريده للمفارم والمحلات، ويتقاضون منه أيضًا أجر يساعدهم على متطلبات الحياة.



وتروي "جمال"، أن اختيار الأمهات المعيلات تكون الأولوية للأم المطلقة أو الأرملة أو أن لديها زوج مريض أو مسجون، فلدينا أم تعول 5 أطفال ومنهم طفل منغولي وزوجها مريض غير قادر على الحركة، وأخرى لديها طفلين وزوجها محكوم عليه بالسجن 8 سنوات، وثالثة تعول أطفال في مراحل التعليم المختلفة ونقدم لهم دروس تقوية مجانية بالإضافة إلى إشاركها في حرف يدوية لتكسب قوت يومها وتساعدها على تحمل نفقات المعيشة.



"صباح": تم اختيار منزلي ضمن "حياة كريمة" بعد تهتكه من الأمطار



صباح عبد المحسن، 45 عامًا، أرملة وتعول 4 أولاد، تضرر منزلها من السيول والأمطار، التي ضربت قرية العمرانية، في نهاية 2018؛ فلم يحتمل سقف بيتها المكوّن من جريد هطول بعض الأمطار عليه، مما جعله يتساقط تدريجيًا حتى أصبحت هي وأولادها عرضة لمياه الأمطار الصاخبة، تروي قائلة: بعد انهيار منزلي ذهبت إلى الوحدة المحلية التابعة للقرية، لكي يتم اختيار منزلي ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وبالفعل تم اختيارة ضمن المبادرة، وتم إعماره وتوصيل المياه والكهرباء، وكذلك أجهزة كهربائية ووسائل التهوية، وتسلمته بعد شهر وحدة سكنية مجهزة، لم تهدده الأمطار إذا سقطت.



وأضافت السيدة، أنَّ حالتها تغيرت بعد ذلك الأمر ولم تعد تشكو من شقوق الجدران وسقوط الأبواب بسبب الأمطار الغزيرة في فصل الشتاء، مشيرة إلى أنَّ المنزل أصبح جديد بالألوان والفروشات وذلك حسب كلامها: "مبقتش بخاف من الشتاء ولا بحس بوجع وكسرة قلب زي زمان.. دلوقتي فصل الشتاء بيجي علينا واحنا مش خايفين للبيت يُقع علينا وأولادي يغرقوا".



محمد: تم ترميم منزلي "ببلاش"



محمد إبراهيم، فلاح من محافظة الدقهلية، تدهور منزله عام 2017 بسبب الأمطار الغزيرة التي سقطت عليه هو وأسرته المكوّنة من زوجة وثلاث أولاد أكبرهم 10 سنوات، هذا الشاب الثلاثيني لم يجد أمامه غير أن يُعيد تأهيل البيت مرةً أخرى بالجريد و«القش»، وذلك لعدم قدرته المادية على تجديده وتشطيبه مثل المنازل الراقية في قريته: البيت سقط علينا واحنا قاعدين.. وانا مكانش معايا فلوس أشطبه كويس ورحت عامله تاني بالخشب والقش".



وأضاف إبراهيم، عندما سمع عن مبادرة«حياة كريمة»، قام على الفور بالإجراءات اللازمة حتى يحصل على تأهيل وتجديد منزله ضمن هذه المبادرة، وبالفعل تبنته الجهات وعملت على ترميم المنزل وتجديد كل ما يحتاجه دون أن يدفع أيّة مبالغ مالية.



وأوضح الثلاثيني، أنه تم تطوير المنزل وفق معايير سليمة وآمنة، مشيرًا إلى أن معظم البيوت في القرية التي يقطن بها تم تحديثها عن طريق زيارات ميدانية لوزارة التضامن، وإعادة تأهيلها بالكامل، سواء من إنشاء أعمدة كهرباء وأسقف خشبية، وغيرهم من الأدوات المنزلية التي يحتاجها كل فرد داخل منزله.



"عم سيد": المبادرة أعادت الحياة لـ "الكلابية"



"بقالنا سنين واحنا في قرية الكلابية عايشين حياة غير آدمية بالمرة"، يقولها عم سيد، 55 عامًا، مستطردًا أنه في السابق لم توجد مياه نقية لنشرب منها، وكانت عيشتنا على المياه الجوفية، ومع الأسف الخط الذي كان يوصل المياه للبيوت تعطل، ومن بعدها أصبحنا نشرب من الصرف، فالحياة كانت أشبه بالصحراء، والجفاف يغلف القرية كلها.



ويتابع الرجل: لدينا 500 فدان للزراعة، لكن ما دامت لا توجد المياه، فلا توجد حياة، على الرغم من امتهاني لأكثر من عمل، ولكن أيضًا لا يوجد أشغال ولا بيع ولا تجارة، ورجال القرية جميعهم، تفاصيل حياتهم لا تختلف عني كثيرًا، وجميعنا يعيش في غرف مساحتها 4 متر × 4 متر، غير أنه إذا مرض أحدنا في القرية نضطر أن نسافر لأقرب مدينة لنا بها مستشفى.



وحدثت الطفرة في "الكلابية" في يونيو الماضي، واختلفت الحياة في القرية رأسًا على عقب، وذلك بعدما زارت مبادرة حياة كريمة قرية "الكلابية" بمدينة إسنا في الأقصر، وبحسب أهالي القرية الذين كانت مشكلتهم الكبرى في المياه، تم حل هذه الأزمة، وعادت الحياة تدب القرية مرة أخرى بعد غيابها سنوات طويلة، وذلك بعدما اُختيرت ضمن 100 قرية تتعدى فيها نسب الفقر مراحل كبيرة بمختلف أنحاء الجمهورية، وذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير "حياة كريمة" للفئات والقرى الأكثر احتياجًا بمصر.



حكاية قاطن المقابر الذي انتشلته "حياة كريمة"



بين المقابر، كان يقطن الرجل الستيني وأسرته.. منزل لم يكن باستطاعة المار من هناك أن يفرق بينه وبين بيوت الموتى المجاورة له من كل ناحية.. أخيرًا، تحولت تلك الحياة إلى واقع جديد يُضاهي سكان قريته العصارة التي تقع ضمن قرى مركز الفتح بمحافظة أسيوط، والتي شملتها مبادرة "حياة كريمة".



بين شوارع القرية الصغيرة، كان صلاح خلف الله، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر النهاردة، التي كانت تحصر منازل الأسر الفقيرة، صحبة مؤسسة مصر الخير، من أجل الرفع من كفاءتها، حتى اقتربوا من مقابر القرية، وهُناك كانت المفاجأة التي دلهم عليها الأهالي.. "هذا المنزل يحتاج للمساعدة".



أنظار "خلف الله" ورفاقه كانت تتجه صوب ذلك المكان القديم، تُحيطه المقابر من كل ناحية، كأنه أحدهم.. "كان المنزل يُشبه المقبرة كثيرًا، كأنه أحدهم، وكان مشيد على شكلها، ومستواه منخفض، فيما يبدو كثير الشبه بما أحاطه.. هذه الحالة كانت من أكثر الحالات التي أتذكرها من بين عشرات المنازل التي اخترناها في العصارة وبني مر، من أجل أن تطالهم المبادرة ـ يقول رئيس مجلس إدارة الجمعية لـ"الدستور".



"هذا المنزل لم يشهد ترميمًا كغيره.. جرى هدمه من الأساس، وإعادة بناؤه من جديد، والارتفاع بمستواه، وإحداث بعض التغييرات فيه، ليختلف عن أجواء المقابر" هكذا أكد "صلاح" مضيفًا أن المنزل كان من بين 75 منزلًا اختارتهم الجمعية في أبحاثها لتشملها مبادرة حياة كريمة، التي يتولاها جهاز التعمير بوسط وشمال الصعيد، حيثُ يعد المنفذ لها بالمحافظة، ويتم اختيار المنازل المستحقة لرفع كفاءة المنزل من ترميم وسقف (تعريش) وسباكة وكهرباء وصرف داخلي، إضافة إلى دهان الواجهة، وعمل حمام بتشطيب كامل وأرضية خرسانية للمنزل.



تكلفة المنزل الواحد تصل إلى نحو 45 ألف جنيه ـ كما يقول صلاح خلف الله ـ مؤكدًا أن جمعيتهم ضمن الجمعيات التي تعمل على الأبحاث ورصد الحالات الأكثر احتياجًا، وتقديمها للجهة المنفذة (جهاز التعمير)، لبدء أعماله في الارتقاء بالمستوى المعيشي لقاطنها، وتوفير مقر إقامة جيد لهم.



