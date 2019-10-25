"أمن المنافذ" يضبط 1386 مخالفة مرورية متنوعة

شن ضباط قطاع أمن المنافذ، اليوم الجمعة، عدة حملات تفتيشية مكبرة لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، ومنع المخالفات القانونية التي من شأنها مخالفة قواعد مداخل ومخارج البلاد.



أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة الماضية، فى مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط 1386 مخالفة مرورية متنوعة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات لكشف ملابسات كل واقعة على حدة.



يأتي ذلك فى إطار مواصلة جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ.