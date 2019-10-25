داليا مصطفى بإطلالة جديدة من كواليس "حواديت الشانزليزيه" (صورة)

شاركت الفنانة داليا مصطفى، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها من كواليس مسلسل "حواديت الشانزليزيه".



وعلقت "داليا" على الصورة، قائلة: "صباح الخير #حواديت_الشانزليزيه"، ونالت إطلالتها إعجاب الآلاف من متابعيها.



"حواديت الشانزليزيه" تأليف أيمن سليم، ونهى سعيد، وإنتاج شركة سينرجي، وإشراف عام حسام شوقي، ومدير التصوير أحمد فتحي، ومهندس الديكور تامر إسماعيل، واستايلست وتصميم ملابس ملك ذوالفقار، ويقوم ببطولته النجم إياد نصار، وداليا مصطفى، وإنجي المقدم، ومي سليم، وجينا سليم، وإدوارد، وفريدة سيف النصر، وسارة عادل، وأماني كمال، وهاجر الشرنوبي، ورباب ممتاز، ومحمد عبدالحافظ، ومنة جلال، وخالد محروس، وعزوز عادل، وندى عادل، وضيوف الشرف حمدي الوزير، وعايدة رياض، وعارفة عبدالرسول، وليلى عزالعرب.

