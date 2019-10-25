الجارديان: أمريكا ستضطر لنشر أكبر عدد من قواتها في سوريا

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، عن سيناريوها ماذا سيحدث بعد قرار البنتاجون بنشر دبابات ومدرعات الجيش الأمريكي لحماية النفط السوري.



ورصدت الصحيفة أبرز الأماكن التي من الممكن أن ينشر فيها الجيش الأمريكي مدرعاته ودباباته من ما أسمته وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" الحماية من خطر داعش.



وقالت الصحيفة إن الوجهة الأكثر ترجيحًا للوحدات المدرعة الأمريكية هي مصنع غاز كونوكو بالقرب من مدينة دير الزور، موقع صدام في فبراير 2018 بين القوات الخاصة الأمريكية والقوات الحكومية السورية.



وتابعت: أن هذا الانتشار سيأتي من وحدات أمريكية موجودة بالفعل في القواعد العسكرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، وستتحرك قريبًا.



وأضافت: أن حماية وصيانة المدرعات والدبابات الأمريكية والعمل عليها يتطلب أكثر من 1000 جندي، وهي القوة التي كانت موجودة من قبل وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحبها لحمايتها من المواجهات بين الأتراك والأكراد.



وأشارت إلى أن التناقض كان واضحًا في تصريحات ترامب في الأيام الأخيرة، حيث ادعى أن الولايات المتحدة "أمنت النفط" حتى أثناء سحب قواتها.



وقال آرون شتاين، مدير برنامج الشرق الأوسط بمعهد أبحاث السياسة الخارجية في واشنطن، عن خطة وضع دبابات حول مصنع كونوكو: "هذا سيعني عزل جدار شرق سوريا كمنطقة أمريكية، وبالتالي يجب عليك حمايته من الهواء، من المفترض أن تكون الحماية أكثر من العراق، يمكننا بسهولة رؤية سيناريو، حيث ينتهي بنا المطاف بعدد أكبر من القوات في سوريا أكثر من البداية".