مصرع طفل أسفل عجلات قطار بالمنصورة

لقي طفل، اليوم الجمعة، مصرعه، تحت عجلات قطار، خلال عبوره مزلقان منطقة سندوب بمدينة المنصورة.



وكان اللواء فاضل عمار، مساعد وزر الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى الطوارئ الجامعي لقسم شرطة أول المنصورة، بوصول طفل متوفى إلى المستشفى "إدعاء حادث اصطدام بقطار".



انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة الرائد حمدي الطنبولي، رئيس المباحث، إلى المستشفى وبالفحص تبين أن الطفل يدعى "يوسف" ولم يستدل له على باقي البيانات ومصاب بكسور في الجمجمة وأنحاء متفرقة من الجسم وتوفي على إثر هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، على إثر تعرضه لاصطدام خلال عبوره مزلقان قطار منطقة سندوب.



حرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التى أمرت بالتحري حول الواقعة وعمل نشرة بأوصاف الطفل للاستدلال على أهله، وإيداعها مشرحة مستشفى الطوارئ.