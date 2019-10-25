شن قطاع أمن المنافذ حملات تفتيشية مكبرة لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.



أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة الماضية، فى مجال الأمن العام عن ضبط 51 قضية مزاولة مهنة دون تصريح، محاولة صعود باخرة دون تصريح، دخول دائرة جمركية دون تصريح، مخالفات السائقين والعاملين، مخالفات مسطح مائى، انتهاء فترة التصريح، انتحال صفة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.



يأتي ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ.