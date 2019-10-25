بورسعيد توضح حقيقة انهيار أجزاء من محور 30 يونيو

أعلنت محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، أنه لا صحة لما تردد على بعض من المواقع الإلكترونية بتعرض أجزاء من محور 30 يونيو للانهيار، وأن الطريق المصمم على أحدث الوسائل الدقيقة والمواصفات يعمل بصورة طبيعية كأحد المشروعات القومية للطرق، ويعد أحد محاور الطرق الرئيسية التي تم إنجاز العمل بها في وقت قياسي.



وأكدت المحافظة في بيان لها، أن الهدف من إطلاق هذه الشائعات والأخبار المضللة هو إحداث البلبلة وزعزعة الاستقرار، ومحاولة طمس الحقائق بما تشهده مصرنا الغالية من مشروعات تنموية عملاقة في كل المجالات والقطاعات.



وأهابت محافظة بورسعيد بالمواطنين الشرفاء عدم الالتفات لتلك الشائعات التي يرددها أعداء النجاح، خاصة بعد التنمية غير المسبوقة التي تشهدها مصرنا الغالية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.