ضبط 10 قضايا تهريب ملابس ومفروشات بمليون و753 ألف جنيه

شن قطاع أمن المنافذ، حملات تفتيشية مكبرة لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.



أسفرت الحملات خلال 24 ساعة الماضية، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط 10 قضايا تهريب ملابس أجنبية الصنع ومفروشات ومجاري ستائر معدنية ولوحات إعلانات ضوئية وكشافات كهربائية متنوعة ومستحضرات تجميل وقطع غيار وخراطيم وسجائر وتيل فرامل وفحم ومعسل، بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا 1,753,227 جنيه.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.



يأتي ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ.