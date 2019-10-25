3 مصابين بانفجار أنبوبة في ميت غمر

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق شب داخل منزل بقرية ميت ناجي التابعة لمركز ميت غمر على إثر انفجار إسطوانة غاز، ما تسبب في انهيار المنزل وإصابة ثلاثة أشخاص.



وكان اللواء فاضل فهمي عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر بسماع أهالي قرية ميت ناجي لدوي انفجار داخل منزل.



انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر بقيادة الرائد أحمد فريد، رئيس المباحث، وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المنزل ملك "مصطفى السيد عطوة"، وأن انفجار أسطوانة غاز داخل مطبخ المنزل أدى إلى انهيار جزء منه.



وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذي شب وإنقاذ ثلاثة أشخاص داخل المنزل تعرضوا للإصابة وهم "مصطفى السعيد عطوة، 48 سنة، وزوجته آمال طه إسماعيل، 38 سنة، ونجلتهم "حافظة"، سنتين".



جرى نقل المصابين لمستشفى ميت غمر المركزي لتلقي العلاج وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.