فوكس نيوز: الإهانة والتخوين طريق ترامب للهروب من مأزق "أوكرانيا"

أكدت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذ طريق الإهانة والتخوين لكل من يشهد ضد الرئيس في قضية أوكرانيا.



وتابعت أن ترامب وفريقه وصفوا النقاد لهم بالحثالة وغير المخلصين، حتى أن المجتمع الأمريكي بدأ يرى أن مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون أصبح بطل قومي.



وأضافت أن بولتون أثار الكثير من الإنذارات حول الدور المشبوه الذي تلعبه السياسة الأمريكية من خلال جهات فعالة غير رسمية، وتساهم في تشكيل السياسة الخارجية للولايات المتحدة تجاه أوكرانيا تحديدًا.



وأشارت إلى أن بولتون كان صريح وأمين مع وظيفته، فعندما علم بوجود ظروف غير طبيعية ووجود قنوات تواصل غير رسمية بشأن المساعدات المقدمة لأوكرانيا، قام بعمله وأخبر مساعديه بأنه لا يجب أن يكون لديهم أي علاقة بالسياسة الخارجية.



وأوضحت أن بعد انكشاف معظم أوراق قضية العزل، فإن الأشخاص المتهمين في التحقيق فتحوا النار على كل من شهد ضد ترامب واتهموهم بعدم الإخلاص.



وأكدت الشبكة أن شهادة وليام تايلور كانت بمثابة نكسة كبرى لترامب، وهو ما أكده النائب الجمهوري جون ثون، الذي قال "ما كشف عنه تايلور ليس جيد".