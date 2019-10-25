انتداب المعمل الجنائى لمعاينة موقع حريق بشبرا

قررت النيابة العامة بالقاهرة، انتداب المعمل الجنائي، وذلك لمعاينة موقع حريق نشب صباح اليوم داخل شقة سكنية بشبرا، وذلك للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.



كانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة قد تمكنت من إخماد حريق داخل شقة سكنية تابعة لدائرة قسم شبرا، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان دون وقوع إصابات.



البداية كانت بتلقي غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق في منطقة شبرا، تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.