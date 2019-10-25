"الأرصاد" تناشد مواطني هذه المناطق التزام منازلهم

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن "المنخفض المداري" الذي يضرب مصر سيشتد تأثيره في بعض المحافظات، لأنه "قوي جدا"، حسب قوله.



وناشدت الهيئة المواطنين، من خلال "الدستور"، التزام منازلهم وعدم الخروج منها إلا في حالة الضرورة القصوى، خاصة سكان المناطق الساحلية، محافظات القناة، شمال ووسط سيناء، متوقعة أن تتساقط ثلوج مصحوبة بأمطار رعدية مساء اليوم وغد.



وطمأنت "الأرصاد" المواطنين: "جميع الجهات تتعاون معنا للسيطرة على الأمور، ومنعا لحدوث أزمات التزموا منازلكم".



جدير بالذكر أن موجة طقس سيئة ضربت البلاد خلال اليومين الماضيين، نتج عنها تعطل مروري تام، إضافة إلى وجود حالة وفاة صعقًا بالكهرباء في مختلف محافظات مصر.





