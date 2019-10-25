حبس محاسب بالنزهة لاتجاره بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بحبس محاسب 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة وترويج العملات الأجنبية بالنزهة.



البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده أنه أثناء مرور قوة أمنية، من مباحث إدارة تأمين طرق ومحاور ميناء القاهرة الجوى، والمعين خدمة تأمين عقارات محور جوزيف تيتو ـ دائرة قسم شرطة النزهة أسفل كوبري المشاة، اتجاه الكلية الحربية ـ دائرة القسم تمكنوا من ضبط "ط. س"، 50 سنة، محاسب، أثناء استقلاله السيارة "ملكه" وبحوزته "15.675 ألف دولار أمريكي، 200 يورو، 344.900 ألف جنيه مصرى، هاتف محمول"، بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته المبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.