إصابة ٧ أشخاص في انهيار منزل بسبب الأمطار بميت غمر

تسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار في إصابة 7 أشخاص جراء انهيار منزل من طابق واحد بسوق البصل بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.



وكان اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بانهيار منزل بسوق البصل واصابة عدد من الأشخاص.



انتقل ضباط وحدة مباحث مركز ميت غمر وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين انهيار منزل من طابق واحد نتيجة سوء الأحوال الجوية وإصابة كل من: آمال محمود خيوه، 55 سنة، وإيمان محمود أبو الخير، 40 سنة، وبدرية محمد سعيد، 55 سنة، وشريفة عبدالله على، 43 سنة، فايزة أشرف محمد، 46 سنة، ومحمد السعيد سعيد أحمد، 13 سنة، وجميعهم يقيمون بمحافظة الشرقية، وسعاد سامح إبراهيم 17 سنة، ومقيمة بقرية ميت القرشي التابعة لمركز ميت غمر.



جرى رفع أنقاض الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ونقل المصابون لمستشفى ميت غمر المركزي لتلقي العلاج.