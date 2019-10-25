النيابة تطلب تقرير "الكيميائي" عن أدوية مخدرة ضبطت بمصر الجديدة

أمرت نيابة مصر الجديدة بإرسال 30 ألف من الأدوية المخدرة تقرير المعمل الكيميائي للكشف عليها، وإعداد تقرير بشأنها، وذلك عقب ضبطها داخل صيدلية فى منطقة مصر الجديدة.



البداية بورود معلومات لضباط إدارة مباحث رعاية الأحداث، مفادها أن مالك صيدلية بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، يحوز كميات كبيرة من العقاقير الطبية المؤثرة على الصحة النفسية، والعقاقير الطبية المهربة جمركيًا وغير المسدد عنها الرسوم الجمركية، والمحظور تداولها بالبلاد داخل الصيدلية عمله، وذلك بقصد بيعها بأسعار أعلي من أسعارها المقررة لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وبالتحري تبين صحة المعلومات الورادة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الصيدلية المشار إليها بمأمورية برئاسة قوة أمنية، من إدارة رعاية الإحداث بالاشتراك، مع مفتشي الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، حيث أمكن ضبط "ح. ا"، 41 سنة، عامل بالصيدلية، وعثر بداخل الصيدلية على 17560 قرص مخدر مدرج جدول ثالث مخدرات، 12800 قرص مهربة جمركيا.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.