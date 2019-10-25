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حوادث

سقوط عاطل ارتكب 7 وقائع سرقة سيارات بالدقهلية

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 02:29 م
جريدة الدستور
الدقهلية : عمرو الحوتى
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تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم سرقة السيارات، بالتنسيق مع ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة، من ضبط عاطل بعد قيامه بارتكاب 7 وقائع لسرقة السيارات بنطاق مدينة المنصورة والسنبلاوين.

كان اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتعدد وقائع سرقة السيارات بنطاق قسم شرطة ثان المنصورة.

جرى تشكيل فريق بحث من ضباط قسم مكافحة جرائم سرقة السيارات، بقيادة العقيد أحمد رمضان رئيس قسم مكافحة سرقة السيارات، والمقدم محمد منير العدل، مفتش مباحث قسم شرطة ثان المنصورة، والرائد محمد مطر، رئيس المباحث، للوقوف على مرتكبي تلك الوقائع.

وتوصلت تحريات جهود فريق البحث إلى أن وراء وقائع السرقة شخصا يدعى "شريف.ش.م.ح"، 27 سنة، عاطل، ومقيم بقرية ميت لوزة التابعة لمركز المنصورة.

بتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه 7 وقائع سرقة سيارات بنطاق قسم شرطة أول وثان ومركز السنبلاوين.

حرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتم ضبط المسروقات، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
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