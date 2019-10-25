"بنى سويف الجامعى" ترفع الطوارئ تحسبًا للأحوال الجوية

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الجمعة، رفع حالة الطوارئ والتأهب القصوى بالمستشفى الجامعي ابتداء من اليوم، تحسبًا لسوء الأحوال الجوية.



وأشار منصور في تصريحات صحفية إلى أن خطة الطوارئ تشمل رفع درجة الاستعداد بقسم الطوارئ، والرعاية المركزة، وغرف العمليات إضافة إلى تدعيم المستشفى بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات اللازمة، ووجود كل التخصصات الطبية، وفريق التمريض على مدار اليوم، ومنع الإجازات بالمستشفى الجامعي.



ووجه رئيس جامعة بني سويف بقبول واستقبال كل الحالات المرضية من محافظة بني سويف، والمحافظات المحيطة بها سواء للعلاج السريري، أو لإجراء كل العمليات الجراحية، أو حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة.